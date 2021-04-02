Göztepe'nin rakibi Kayserispor
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Göztepe'nin rakibi Kayserispor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Göztepe'nin rakibi Kayserispor

Süper Lig'de üst üste MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor maçlarını kaybedip milli araya moralsiz giren Göztepe yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'la kozlarını paylaşacak.

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Süper Lig'de üst üste MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor maçlarını kaybedip milli araya moralsiz giren Göztepe yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'la kozlarını paylaşacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Burak Şeker'in yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Sarı-kırmızılılarda sarı kart cezalısı Nwobodo maçta forma giyemeyecek.

Kayserispor'la Süper Lig'de 14'üncü kez karşı karşıya gelecek Göztepe, daha önceki 13 karşılaşmada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti. Renktaşı Kayserispor'a 15 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 11 gol gördü. Kayseri'de oynadığı 6 maçta galibiyeti bulunmayan Göztepe, bu müsabakalarda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Maç öncesi Göztepe'nin 39, alt sıralardar uzaklaşmaya çalışan Kayseri'nin 31 puanı bulunuyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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