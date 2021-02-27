Göztepe'nin rakibi Kasımpaşa
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Göztepe'nin rakibi Kasımpaşa

27.02.2021 11:53 | Son Güncelleme: 27.02.2021 11:57
Göztepe'nin rakibi Kasımpaşa

SPOR Toto Süper Lig'de üst üste Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe galibiyetleriyle çıkışa geçen Göztepe, yarın evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.

SPOR Toto Süper Lig'de üst üste Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe galibiyetleriyle çıkışa geçen Göztepe, yarın evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Suat Arslanboğa düdük çalacak.

Ev sahibi Göztepe'de sağ arka adalesinde sakatlığı bulunan sağ bek Gassama forma giyemeyecek. Tedavileri süren sol bek Berkan, kanat Tripic ve orta saha Zulj'un ise oynayıp oynayamayacağı maç saatinde netleşecek.

Süper Lig'de Kasımpaşa ile yaptığı 15 karşılaşmada rakibini sadece ilk maçta mağlup eden Göztepe, ardından 14 müsabakada 7 beraberlik ve 7 yenilgi elde etti. Ligin ilk devresinde Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçta iki takım golsüz berabere kaldı. Teknik direktör Ünal Karaman, galibiyet serilerini sürdüreceklerini belirterek, "Zorlu bir maça çıkacağız. İyi hazırlandık, moralliyiz. İnanıyorum ki kazanan taraf olacağız" diye konuştu.Göztepe'nin muhtemel on biri şöyle;

"İrfan Can - Murat - Atınç, Alpaslan - Burekovic - Nwobodo - Soner - Zulj - Halil - Ndiaye - Jahovic"


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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