Göztepe'nin rakibi Atakaş Hatayspor

Süper Lig'de geçen hafta İzmir derbisinde Altay'a deplasmanda 2-1 kaybedip taraftarını üzen Göztepe yarın evinde Atakaş Hatayspor'la karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Suat Arslanboğa'nın yöneteceği müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Göztepe'de sakatlıkları bulunan sağ bek Murat ve stoper Mihojevic, Hatayspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 463,5. 2'nci kategori 409, 3'üncü kategori 109 ve 4'üncü kategori 50 TL olarak belirlendi. Geçen sezon oynanan maçlarda iki takım da 1'er galibiyet aldı. Göztepe sezonun ilk devresinde rakibine evinde 1-0 yenilirken, deplasmanda rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı.Maç öncesi sarı-kırmızılı ekibin 5 haftada 5 puanı bulunuyor.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri