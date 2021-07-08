Göztepe'nin önceliği orta saha ve kanat
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Göztepe'nin önceliği orta saha ve kanat

Göztepe'nin önceliği orta saha ve kanat
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

SÜPER Lig'de yeni sezon öncesi dış transferde Bosna Hersekli stoper Dino Arslanagic, gurbetçi defans oyuncusu Şefik Abalı, Altınordu'dan stoper Kahraman Demirtaş ve Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Lourency Rodrigues'i alan Göztepe, önceliği orta sahayı takviye etmeye verecek.

SÜPER Lig'de yeni sezon öncesi dış transferde Bosna Hersekli stoper Dino Arslanagic, gurbetçi defans oyuncusu Şefik Abalı, Altınordu'dan stoper Kahraman Demirtaş ve Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Lourency Rodrigues'i alan Göztepe, önceliği orta sahayı takviye etmeye verecek. Transferde ilk ağırlığı Alpaslan, Gassama gibi isimlerin ayrıldığı defans hattını takviye etmeye veren Göz-Göz, orta sahaya ofansif bir oyun kurucu ve defansın sağında da görev yapabilecek kanat arayışına hız verdi. 

Kalesinde İrfan Can, Megyeri ve Arda, forvet hattında ise geçen sezon da kadroda yer alan Ndiaye, Jahovic, Ideye'nin yanı sıra genç futbolcular Yılmaz ile Ege bulunan sarı-kırmızılıların bu mevkiler için henüz arayışı yok. Forvet transferi gönderilmesi gündemde olup ayrılığa yanaşmayan Ideye'nin durumuna göre netleşecek. Afyonkarahisar'daki kampını sürdüren Göztepe, hazırlık maçlarını Erzurum'daki ikinci etap kampında oynamayı planlıyor. Brezilya'dan geldiği için karantina süreci devam eden yeni transferlerden Lourency, önümüzdeki günlerde kampa katılacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş

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