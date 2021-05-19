Göztepe'nin Nijeryalı futbolcusu Obinna Nwobodo hedefini açıkladı Açıklaması
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Göztepe'nin Nijeryalı futbolcusu Obinna Nwobodo hedefini açıkladı Açıklaması

Göztepe'nin Nijeryalı futbolcusu Obinna Nwobodo hedefini açıkladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin 24 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo, ülkesinin milli formasını giymeyi hedeflediğini bildirdi.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin 24 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo, ülkesinin milli formasını giymeyi hedeflediğini bildirdi.

Nwobodo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son haftalarda iyi iş çıkardıklarını ve kendileri için iyi geçen bir sezonun geride kaldığını söyledi.

Obinna Nwobodo, kendi performansını da "Daha fazla gelişebilirim. Her geçen gün kendimi her anlamda geliştirebilirim." ifadeleriyle değerlendirdi.

Her oyuncu gibi kendisinin de hedefinin ülkesinin milli takımında oynamak olduğunu aktaran Obinna Nwobodo, şöyle konuştu:

"Her oyuncu en üst seviyede oynamak ister ve bunu yapmak için ülkenizi temsil etmek gerekmektedir. Bu bir hedeftir, bu bir dilektir. Bunu istemek gayet normal, ben de bunu çok istiyorum. Ülkemi temsil etmek, milli takımda oynamak bir rüya ve bunu başarmak istiyorum."

"Futbolu taraftarlarımızla oynamak istiyoruz"

Taraftarların, takımın 12. adamı olduğunu kaydeden Nwobodo, her zaman onları yanlarında görmeyi istediklerini dile getirdi.

Taraftarla oynamamanın büyük bir dezavantaj olduğunu aktaran Nwobodo, "Umarım Kovid süreci sona erer ve bir an önce tribünlere dönerler. Futbolu taraftarımızla oynamak istiyoruz. Onların her zaman yanımızda olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Nwobodo, Süper Lig'de oyun kalitesinin iyi olduğunu da belirterek, "Türkiye'de futbol yüksek enerji ve tempoyla oynanıyor." dedi.

Takımda birçok oyuncuyla iyi ilişkilerinin olduğunu kaydeden Nwobodo, "Öncelikle Esiti, Ideye, Cherif, Dzenan, Diabate'yi sayabilirim ama sadece onlarla değil tüm takım arkadaşlarımla çok iyi bir ilişki içindeyim." diye konuştu.

Göztepe'nin Nijeryalı futbolcusu Obinna Nwobodo hedefini açıkladı Açıklaması
Göztepe'nin Nijeryalı futbolcusu Obinna Nwobodo hedefini açıkladı Açıklaması
Göztepe'nin Nijeryalı futbolcusu Obinna Nwobodo hedefini açıkladı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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Göztepe'nin Nijeryalı futbolcusu Obinna Nwobodo hedefini açıkladı Açıklaması - Haberler Spor
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