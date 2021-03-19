Göztepe'nin milli gururu Halil Akbunar
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Göztepe'nin milli gururu Halil Akbunar

19.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:44
Göztepe'nin milli gururu Halil Akbunar

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kanat oyuncusu Halil Akbunar, ay-yıldız hayallerine ilk kez kavuştu.

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kanat oyuncusu Halil Akbunar, ay-yıldız hayallerine ilk kez kavuştu. Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Halil, A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 24 Mart'ta Hollanda, 27 Mart'ta Norveç ve 30 Mart'ta Letonya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi. Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından kariyerinde ilk kez milli takıma çağrılan Halil ve kulübü Göztepe büyük gurur yaşadı.

Göztepe'de 2017-2018 sezonunda kadroda yer alan sağ bek Sabri Sarıoğlu o dönem A Milli Takım'a çağrılmış ve kulübün 35 yıl süren ay-yıldızlı ekibe oyuncu gönderme hasreti sona ermişti. Sabri'nin ardından Halil, yaklaşık 4 yıl sonra Göz-Göz'den milli takıma davet edilen oyuncu oldu. Göztepe'nin altyapısında yetişip 2012 yılında profesyonelliğe imza atan Halil Akbunar, İzmir ekibinde 2'nci ve 1'inci Lig'de dahi forma giydi. Bir dönem Elazığspor'a kiralanan 27 yaşındaki futbolcu, Göztepe'de 2 şampiyonluk sevinci, 1 de küme düşme üzüntüsü yaşadı. 4 sezondur Süper Lig'de forma giyip bu sezon 29 maça çıkan Halil, 8 gol attı, 7 de asist yaptı.


Göztepe'nin milli gururu Halil Akbunar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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