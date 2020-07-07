Göztepe'nin konuğu MKE Ankaragücü Süper Lig'de son 4 maçta sadece 1 puanı bulunan Göztepe, yarın ligin son sırasındaki MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Süper Lig'de son 4 maçta sadece 1 puanı bulunan Göztepe, yarın ligin son sırasındaki MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aradan sonra çıktığı 4 maçta 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan Göztepe, 31. haftaya 38 puan ve averajla 8. sırada girdi.

Sarı-kırmızılı ekip, ligde yarın 25 puanla son sıradaki MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Deniz Kadah, Cameron Jerome, Serdar Gürler ve Halil Akbunar'ın sakatlıklarının bulunduğu Göztepe'de cezalı Alpaslan Öztürk yarın forma giyemeyecek.

Rakibiyle Süper Lig'de 42. maçına çıkacak Göztepe, daha önceki 41 müsabakada 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Bu karşılaşmalarda 51 gol atan İzmir temsilcisi kalesinde 41 gol gördü.

Kaynak: AA