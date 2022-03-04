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Göztepe'nin konuğu Kasımpaşa

AA, Ali Korkmaz - Spor
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Göztepe'nin konuğu Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig'de 4 maçtır kaybeden Göztepe, 28. hafta mücadelesinde yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig'de 4 maçtır kaybeden Göztepe, 28. hafta mücadelesinde yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Göztepe- Kasımpaşa maçında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Ligde ikinci devreye aldığı üst üste 4 galibiyetle başlayan Göztepe, daha sonra çıktığı 4 müsabakada sahadan mağlup ayrıldı. Geçen haftaki GZT Giresunspor yenilgisiyle düşme hattına gerileyen 27 puanlı Göztepe, 29 puana sahip Kasımpaşa'yı yenip, rakibini geçmek için mücadele edecek.

Göztepe'de sakatlığı bulunan Marko Mihojevic yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Kasımpaşa ile 18. randevu

Göztepe, Süper Lig'de Kasımpaşa ile yaptığı 17 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 13 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 22 gol gördü.

İzmir temsilcisi, ligin ilk devresinde deplasmanda rakibini 2-1 yendi.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gürsel Aksel, Kasımpaşa, Göztepe, Spor, Haberler

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