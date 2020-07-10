Göztepe'nin konuğu Gençlerbirliği Süper Lig'de 32. haftanın açılış maçında Göztepe, yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Süper Lig'de 32. haftanın açılış maçında Göztepe, yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Ligde çarşamba günü diğer Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Göztepe, 39 puanla 9. sıraya geriledi.

Sarı-kırmızılı ekibin yarınki rakibi Gençlerbirliği, 33 puanla düşme hattındaki Hes Kablo Kayserispor'un 2 puan önünde yer alıyor.

Hakem Mete Kalkavan'ın düdük çalacağı Göztepe-Gençlerbirliği müsabakası saat 21.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.

Göztepe'de Gençlerbirliği maçı öncesinde Serdar Gürler, kaleci Beto, Halil Akbunar, Cameron Jerome ve Deniz Kadah'ın sakatlıkları bulunuyor.

Ligin ilk devresinde rakibine 3-1 mağlup olan Göztepe, Gençlerbirliği ile Süper Lig'de çıktığı 33 karşılaşmada 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 38 gol atan İzmir temsilcisi kalesinde 39 gol gördü.

Kaynak: AA