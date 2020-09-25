Göztepe'nin konuğu Gaziantep
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Göztepe'nin konuğu Gaziantep

25.09.2020 09:49 | Son Güncelleme: 25.09.2020 09:52
Göztepe'nin konuğu Gaziantep

Süper Lig'de ilk 2 haftada 4 puan toplayan Göztepe, 3. hafta mücadelesinde yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Süper Lig'de ilk 2 haftada 4 puan toplayan Göztepe, 3. hafta mücadelesinde yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek.

İlk hafta konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 5-1 yenerek lige başlayan sarı-kırmızılı ekip, geçen hafta da deplasmanda Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Üçüncü haftaya 4 puan ve averajla 3. sırada giren Göztepe, yarın 1 puanı olan ve henüz galibiyeti bulunmayan 14. durumdaki Gaziantep FK ile İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Göztepe'de Obinna Nwobodo ve Stefano Napoleoni'nin sakatlıkları bulunuyor.

Rakibiyle Süper Lig'de 3. kez karşılaşacak sarı-kırmızılı takımın Gaziantep FK'ye karşı galibiyeti bulunmuyor. Ligde geçen sezonki 2 karşılaşma da 1-1 sona ermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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