Göztepe'nin konuğu Galatasaray
Süper Lig'de son 3 maçta mağlubiyeti bulunmayan Göztepe, yarın Galatasaray'ı konuk edecek.
Süper Lig'de son 3 maçta mağlubiyeti bulunmayan Göztepe, yarın Galatasaray'ı konuk edecek.
Gürsel Aksel Stadı'ndaki Göztepe-Galatasaray karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Ligde üst üste aldığı 2 yenilginin ardından Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, Çaykur Rizespor'u 2-0 ve Atakaş Hatayspor'u 3-2 mağlup etti.
Haftaya 46 puanla 10. sırada giren Göztepe'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Alpaslan Öztürk yarın forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte Marko Mihojevic'in de sakatlığı bulunuyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz