Galatasaray, Şampiyonluk İçin 1 Puanın Yeteceği Maçta Göztepe'ye Konuk Olacak
Süper Ligde lider Galatasaray, yarın oynayacağı Göztepe maçında en az 1 puan aldığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.
Spor Toto Süper Lig'de 34. ve son hafta karşılaşmasında Göztepe, Galatasaray'ı konuk edecek.
Ligde son haftaya 49 puan ve averajla 6. sırada giren Göztepe, yarın şampiyonluk şansını son haftaya taşıyan Galatasaray'ı konuk edecek. Göztepe ile Galatasaray arasında yarın saat 19.00'da Bornova Stadı'nda oynanacak müsabakada hakem Cüneyt Çakır görev yapacak.
Göztepe'de cezalı oyuncular Halil Akbunar ve Andre Poko'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Sabri Sarıoğlu, Kadu ve Kerem Atakan Kesgin yarın forma giyemeyecek.
ŞAMPİYON İZMİR'DE BELLİ OLABİLİR
Daha önce 2006-2007 sezonu şampiyonunun İzmir'de belli olduğu Süper Lig'de Galatasaray yarın en az 1 puan aldığı takdirde diğer sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.
2006-2007 sezonunda 32. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle İzmir'de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması 2-2 bitmesine rağmen en yakın rakibi Beşiktaş'la puan farkını 6'ya çıkaran Fenerbahçe, İzmir Atatürk Stadı'nda şampiyonluğa ulaşmıştı.
FENERBAHÇE İZMİR'DE ŞAMPİYONLUK KAYBETMİŞTİ
1993-1994'te son haftaya lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde şampiyonluk iddiasıyla giren Fenerbahçe, İzmir deplasmanında Karşıyaka'yı 4-0 yenmesine rağmen rakibinin Bursaspor'u 2-0 mağlup etmesiyle şampiyonluğa ulaşamamıştı.
-
Sezon başında kebapçı selo diye tempo tutanlar Göztepe maçından sonra İMPARATOR önündeki acılı kebabı yiyecekler az kaldı :)Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Galatasaray finallerin takımdır, çok beklersiniz siz!Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
-
lütfen bağladığımız, sonucu belli maçların haberlerini yapmayın, ezeli rakip ebedi dost Ostersundsla ilgili haberler yapın ki kamuoyu futbol ile ilgili bilgi dağarcığını genişletsin. . di mi ama? :))Cevap Yaz 6 Yayından KaldırTURHAN: Göztepe maçından sonra İMPARATOR önündeki acılı kebabı yedirecek kebapçı selo diyenlere siz seversiniz IMPARATOR'un önündeki acılı kebabı yemeye4 Yayından KaldırVARDAR OVASI: Sen fazla ovalarfa gezme4 Yayından Kaldır