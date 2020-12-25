Göztepe'nin konuğu Fatih Karagümrük
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Göztepe'nin konuğu Fatih Karagümrük

25.12.2020 10:01 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:05
Göztepe'nin konuğu Fatih Karagümrük

Süper Lig'de son 3 maçını kaybeden Göztepe, 15. haftada yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Süper Lig'de son 3 maçını kaybeden Göztepe, 15. haftada yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 16.00'da oynanacak müsabakada hakem Sarper Barış Saka görev yapacak.

Ligde 6 maçlık yenilmezlik serisinin ardından üst üste 3 maçını kaybeden Göztepe bu müsabakalarda Çaykur Rizespor'a 3-2, Atakaş Hatayspor'a 1-0 ve Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.

Ligde 18 puan ve averajla 11. sırada bulunan Göztepe'nin rakibi Fatih Karagümrük de 20 puan ve averajla 7. basamakta yer alıyor. Bu sezon henüz dış sahada kazanamayan 3 ekipten biri olan Fatih Karagümrük, 6 dış saha maçında 3 puan alabildi.

Alpaslan Öztürk'ün sakatlığının bulunduğu Göztepe'de Guilherme'nin de maç kadrosunda yer almaması bekleniyor.

Süper Lig'de 11. randevu

Süper Lig'de en son 1962-1963 sezonunda karşılaşan iki ekibin yaptığı 10 karşılaşmada Göztepe'nin 2, Fatih Karagümrük'ün 5 galibiyeti bulunurken, 3 müsabaka da berabere tamamlandı. Bu karşılaşmalarda Göztepe 7, Fatih Karagümrük ise 12 gol kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Arto Gülben Ergen Merve Dizdar Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Samet Aybaba Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Noel Almanya Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Göztepe'nin konuğu Fatih Karagümrük | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 10:09:19. #1.14#
title