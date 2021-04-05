Göztepe'nin konuğu Çaykur Rizespor

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Göztepe, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Göztepe, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Ligdeki son 3 maçında kazanamayan ve bu müsabakalarda 1 puan alabilen Göztepe, 33. hafta öncesinde 40 puanla 10. durumda yer alıyor.

Sarı-kırmızılı ekipte eksik oyuncu bulunmuyor. Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, daha önce çalıştırdığı Çaykur Rizespor'a bu kez rakip olacak.

Yenilmediği son 3 maçta 7 puan toplayan Çaykur Rizespor ise ligde 35 puanla 13. sırada bulunuyor. Karadeniz temsilcisinde kırmızı kart cezalısı Milan Skoda yarın forma giyemeyecek.

Çaykur Rizespor'la bugüne kadar Süper Lig'de 9 kez karşılaşan Göztepe, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Rakip filelere 10 gol bırakan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 9 gol gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz