Göztepe'nin keyfi kaçtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Göztepe'nin keyfi kaçtı

Göztepe'nin keyfi kaçtı
Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ - Haberler | Spor

SÜPER Lig'de geçen hafta deplasmanda Fraport Tav Antalyaspor'u 3-2 yenerek taraftarını mutlu eden Göztepe, dün akşam evinde İttifak Holding Konyaspor'a tek golle boyun eğerek moral bozdu.

SÜPER Lig'de geçen hafta deplasmanda Fraport Tav Antalyaspor'u 3-2 yenerek taraftarını mutlu eden Göztepe, dün akşam evinde İttifak Holding Konyaspor'a tek golle boyun eğerek moral bozdu. Sarı-kırmızılılar Gürsel Aksel Stadı'nda oynadığı son 5 müsabakada sadece 1 kez galip gelebildi. Bu periyotta sadece Çaykur Rizespor engelini 2-0'lık skorla aşan Göztepe, Trabzonspor'la berabere kalıp Demir Grup Sivasspor, Galatasaray ve Konyaspor müsabakalarını kaybetti. Bitime 2 maç kala sıralamada çok rahat bir konumda olan Göztepe'de Teknik Direktör Ünal Karaman da maç sonu büyük üzüntü yaşadı. İç sahada kaybedilen maçların ardından morallerinin bozulduğunu kaydeden Karaman, yeni sezonun çalışmalarına da başladıklarını söyledi.

Karşılaşmayı değerlendiren deneyimli teknik adam, "Ben oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ne kadar rahat bir konumda olsak da mücadeleyi bırakmıyoruz. Bu maçta gayretimiz istediğimiz skoru almaya yetmedi. Ancak kalan 2 karşılaşmamızda formamızın hakkını vererek sahada olacağız" yorumunu yaptı. Yeni sezon çalışmaları hakkında da bilgilendirmede bulunan Ünal Karaman, "Takımımızda sözleşmesi bitecek futbolcular var. Ayrıca kiralık oynayanlar da kadromuzun bir parçası. Bu futbolcularla alakalı zorluklar yaşanabilir. Ancak büyük bir çaba gösteren ekip var. Bizim de canlı olmasa da pandemi şartlarından dolayı videodan izlediğimiz isimler oldu" dedi. Göztepe kalan 2 maçında Gençlerbirliği (D) ve şampiyonluk yarışındaki Beşiktaş'la oynayacak. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

Fenerbahçe'nin 'Game of Thrones' temalı paylaşımı taraftarlardan kısa sürede büyük ilgi gördü
Fenerbahçe'nin 'Game of Thrones' temalı paylaşımı taraftarlardan kısa sürede büyük ilgi gördü
G.Saraylı yönetici ile Sergen Yalçın arasında olay yaratan diyalog: Haydi ganyan bayiye
G.Saraylı yönetici ile Sergen Yalçın arasında olay yaratan diyalog: Haydi ganyan bayiye
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Yaşar Burak Sergen Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Göztepe'nin keyfi kaçtı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 13:08:37. #1.15#

title