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Güzelyalı, Spor

Göztepe'nin kedisi "Totem", bir köpeğin saldırısı sonucu telef oldu

Göztepe'nin Süper Lig'e çıktığı 2016-2017 sezonunda kulüp çalışanları tarafından sahiplenilip "Totem" ismi verilen kedi, sahibi tarafından gezdirilen bir köpeğin saldırısı sonucu telef oldu.

12.04.2020 16:54 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:54
Göztepe'nin kedisi

Göztepe'nin Süper Lig'e çıktığı 2016-2017 sezonunda kulüp çalışanları tarafından sahiplenilip "Totem" ismi verilen kedi, sahibi tarafından gezdirilen bir köpeğin saldırısı sonucu telef oldu.

Göztepe Kulübünün twitter hesabından yapılan ve Totem'in fotoğrafının da paylaşıldığı açıklamada, "Uzun yıllardır kulübümüzün ve Güzelyalı sakinlerinin neşesi olan Totem, üzücü bir şekilde hayatını kaybetti. Dün gerçekleşen olayla ilgili görüntüler tespit edilip İzmir Emniyeti ile paylaşılmıştır. Seni özleyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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