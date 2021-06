Göztepe'nin kalesi sağlam

TRANSFER döneminde Portekiz'in Gil Vicente takımından Brezilyalı kanat oyuncusu Lourency ile anlaşma sağlayan Süper Lig ekibi Göztepe, kale dışında her bölgeye takviye yapacak. İzmir ekibinin yeni sezonda İrfan Can, Megyeri ve Arda ile yola devam edeceği ve bu mevkiyle ilgili herhangi bir çalışma yapmadığı öğrenildi. Göztepe'nin kalecilerini ekstra teklif gelmezse takımda tutacağı açıklandı. Geçen sezon başında TFF 1'inci Lig ekibi Adanaspor'dan kadroya dahil edilen İrfan Can takımın birinci kalecisi oldu.

Sarı-kırmızılılarda iyi bir performans sergileyen 22 yaşındaki eldiven 2020-2021 sezonunda 35 maçta forma giydi. Macar file bekçisi Megyeri ise İrfan Can'ın yedeği oldu. Deneyimli kaleci sadece 2 Süper Lig müsabakasında görev yaptı. Göztepe'nin altyapısından yetişen Arda son haftalarda şans buldu. Genç kaleci Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde 3 müsabakada oynama fırsatı buldu, performansıyla gelecek vadetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış