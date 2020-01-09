Göztepe'nin kalecisi Beto: "Ligi daha iyi bir yerde bitirmeye çalışacağız"

09.01.2020 09:56 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:56

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin takım kaptanı kaleci Beto, "Ligi daha iyi bir yerde bitirmeye çalışacağız." dedi.

Beto, gazetecilere yaptığı açıklamada, lige çok iyi başlayamadıklarını ancak daha sonra toparlanıp ilk yarıyı rahat bir pozisyonda bitirdiklerini ifade etti.

Daha iyi performans sergileme şansları bulunduğunu kaydeden Beto, "Bunu yapmak için zamanımız var. İyi çalışıp, ligi daha iyi bir yerde bitirmeye çalışacağız. Ligin ilk yarısında iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum, kendimi iyi hissediyorum. Daha iyi bir şekilde devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa kupalarında mücadele etmek istediklerini dile getiren Beto, bu hedef için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Maç maç düşünmeleri gerektiğine işaret eden Beto, bu şekilde 3 puanları toplayıp hedefledikleri sonuca ulaşabileceklerini söyledi.

Yapımı devam eden yeni statları Gürsel Aksel Spor ve Sagˆlıklı Yas¸am Merkezi'nin çok güzel ve farklı olduğunu ifade eden kaleci Beto, şöyle konuştu:

"Avrupa'daki çok büyük statlarla kıyasladığımız zaman biraz daha altında kalıyor ama merkezi bir yerinde olması İzmir için de çok faydalı. Turistik bir merkez olabilecek, anıtsal anlamda bir şeyler katabilecek bir stat. Çok güzel bir atmosfer olacak, çok güzel maçlar oynayacağımıza inanıyorum."

Öte yandan, dün ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da başlayan Göztepe'de Eren Derdiyok, Yasin Öztekin ve Veli Çetin'in yanı sıra sezon başında Anderlecht'ten kiralanan Bubacarr Sanneh kampa götürülmedi.

Kaynak: AA