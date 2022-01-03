Göztepe'nin kalecilerine ilgi büyük

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını düşme hattında tamamlayan Göztepe'nin kalecilerine talipler çoğaldı.

Geçen sezondan bu yana kaleyi istikrarlı bir şekilde koruyan İrfan Can Eğribayat için Galatasaray'ın devrede olduğu belirtilirken, Macar file bekçisi Balazs Megyeri'yi de Kıbrıs Rum ekibi AEL Limassol'un istediği vurgulandı. Fernando Muslera'nın sakatlanmasının ardından kaleci arayan Galatasaray'ın geçen seneden beri istediği İrfan Can için nabız yokladığı öğrenildi. Başkan Mehmet Sepil'in ise iyi bir fiyat verilmesi durumunda 23 yaşındaki eldiveni bonservisiyle gönderebileceği kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor Haberleri

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