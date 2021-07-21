Göztepe'nin ikinci etap kampı başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Göztepe'nin ikinci etap kampı başladı

Göztepe'nin ikinci etap kampı başladı
Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Spor

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdüren Göztepe, Erzurum'da ikinci etap kampına başladı.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdüren Göztepe, Erzurum'da ikinci etap kampına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar'daki çalışmalarının ardından 2 günlük izin yapan ve bugün Erzurum'a geçen İzmir ekibi, güç ve dayanıklılık antrenmanı ve aerobik koşusu gerçekleştirdi.

Göztepe, yarın yapacağı çift antrenman ile yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Öte yandan sarı-kırmızılı ekibin Erzurum kampında şu oyuncular yer alıyor:

"Balazs Megyeri, İrfan Can Eğribayat, Arda Özçimen, Eren Bilen,Egeberk Gabel, Atınç Nukan, Dino Arslanagic, Marko Mihojevic, Kahraman Demirtaş, Berkan Emir, Murat Paluli, Dzenan Burekovic, Kerim Alıcı, Erkam Kömür, Obinna Nwobodo, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Yalçın Kayan, Efecan Saçıkara, Lourency Rodrigues, Makana Baku, Tibet Öniz, Kubilay Sönmez, Beykan Şimşek, Gökay Eser, Fikret Selçuk, Cherif Ndiaye, Brown Ideye, Adis Jahovic, Ege Özkayımoğlu, Altay Özkan."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Demir Mustafa Varank Devlet Bahçeli Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Düm Tek Tek Şeyma Subaşı Erkan Petekkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Göztepe'nin ikinci etap kampı başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 22:08:09. #1.15#

title