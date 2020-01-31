Göztepe'nin hedefi son 10 haftada ortaya çıkacak

31.01.2020 10:42 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:58

Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü Yukatel Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, ikinci yarıya iyi başlayamayan rakipleri karşısında iyi gidişatlarını sürdürmek istediklerini bildirdi.

Palut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Göztepe camiasının yıllardır beklediği Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk maçlarında inanılmaz bir ortam olduğunu söyledi.

Stadın konum olarak çok özel bir yerde bulunduğunu kaydeden Palut, şöyle konuştu:

"Herkesin yürüyerek ulaşacağı bir konumda. Camianın birleştiği bir yer oldu. Beşiktaş maçında da stadımızın açılması oyuncularımızda ekstra heyecan yarattı. Herkes kazanmayı çok istedi. İlk deneyimin vermiş olduğu ekstra heyecan bazen bize teknik anlamda negatif dönebiliyor ama çok iyi başlangıç yaptık."

Palut, bu haftaki Yukatel Denizlispor maçının çök önemli olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En iyisini istiyoruz. Ligin bitimine 10 hafta kala her takımın hedefi önünde kalacaktır. Biz de 3-4 hafta kazanabileceğimiz en yüksek puanı toplamak istiyoruz. Son 10 haftaya girilirken, önümüze çıkan hedef bize nereyi işaret ediyorsa onu kovalayacağız. Denizlispor müsabakası çok kritik. Rakibimiz ikinci yarının ilk 2 haftası itibarıyla istediği girişi yapamadı. Biz ise iyi gidişatımızı sürdürmeliyiz. Kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. Denizli'de potansiyelimizi sergileyeceğiz."

Karşılaşma öncesinde sakatlıkları bulunan Wallace Reis ve Zlatko Tripic dışında eksiklerinin olmadığını kaydeden Palut, "Transferde Tripic ve Wilczek bize hücumda çok önemli alternatif olacak. En fazla 1 transfer daha yapabiliriz. Beşiktaş maçı sonrası Başkanımız Mehmet Sepil'le konuşamadık ancak transfer çalışmalarının sürdüğünü biliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA