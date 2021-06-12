Göztepe'nin gözü Trabzonsporlu oyuncularda
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Göztepe'nin gözü Trabzonsporlu oyuncularda

Göztepe'nin gözü Trabzonsporlu oyuncularda
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, gözünü Trabzonspor'a çevirdi.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, gözünü Trabzonspor'a çevirdi. Bordo-mavililerden ayrılan İranlı stoped Majid Hosseini ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, sağ bek Ahmet Kamil Çörekçi, defans oyuncusu Hüseyin Türkmen ve geçen sezon kiralık olarak oynattığı Fousseni Diabate için harekete geçti.

Teknik direktör Ünal Karaman'ın raporu doğrultusunda temaslarını sıklaştıran yönetimin özellikle Hosseini ve Kamil transferinde önemli mesafe kattteği bildirildi. Karaman'ın Diabate'nin de takımda devam etmesine sıcak baktığı ve oyuncunun büyük ihtimalle yeni sözonda da Göztepe forması giyeceği vurgulandı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış

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