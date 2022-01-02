Göztepe'nin gözü Fenerbahçe'de - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göztepe'nin gözü Fenerbahçe'de

Göztepe'nin gözü Fenerbahçe'de
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

Sport Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 15 puanla düşme potasında bitiren Göztepe, transferde gözünü Fenerbahçe'ye çevirdi.

Sport Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 15 puanla düşme potasında bitiren Göztepe, transferde gözünü Fenerbahçe'ye çevirdi. Sarı-lacivertlilerde sezon başında süresiz kadro dışı kalan Sinan Gümüş ve forma şansı bulamayan Burak Kapacak'ı listesine alan sarı-kırmızılıların Allahyar Sayyadmanesh'i de istediği bildirildi.

Ukrayna'nın Zorya ekibinde kiralık olarak forma giyen ve Fenerbahçe'ye dönen İranlı golcüyü kiralamayı düşünen Göztepe'nin girişimlere başladığı ifade edildi. Zorya'da 23 resmi maça çıkan 20 yaşındaki forvet, 9 gol atarak iyi bir performans ortaya koydu. Sayyadmanesh'in Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar mukavelesi bulunuyor.


Fenerbahçe ve Hull City'nin Vedat Muriqi savaşı! Ali Koç ile Acun Ilıcalı karşı karşıya geldi

Fenerbahçe ve Hull City'nin Vedat Muriqi savaşı! Ali Koç ile Acun Ilıcalı karşı karşıya geldi

 Serhat Akın'dan gündem yaratacak paylaşım: Daum hayırlı olsun mu Fenerbahçe?

Serhat Akın'dan gündem yaratacak paylaşım: Daum hayırlı olsun mu Fenerbahçe?

 Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktörlüğe Francesco Farioli getirildi

Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktörlüğe Francesco Farioli getirildi

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title