Göztepe'nin genç kalecisi Eren Bilen, Nevşehir Belediyespor'a kiralandı
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Göztepe'nin genç kalecisi Eren Bilen, Nevşehir Belediyespor'a kiralandı

01.02.2021 20:15 | Son Güncelleme: 01.02.2021 20:18
Göztepe'nin genç kalecisi Eren Bilen, Nevşehir Belediyespor'a kiralandı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin genç kalecilerinden Eren Bilen, ikinci devrede Misli.com 3. Lig 1. Grup temsilcisi Nevşehir Belediyespor'da forma giyecek.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin genç kalecilerinden Eren Bilen, ikinci devrede Misli.com 3. Lig 1. Grup temsilcisi Nevşehir Belediyespor'da forma giyecek.

Ligin ilk devresini kiralık olarak Menemenspor'da geçiren 20 yaşındaki Eren Bilen, sezon sonuna kadar Nevşehir Belediyespor'a kiralandı.

Daha önce çeşitli yaş kategorilerinde milli formayı da giyen genç kaleci, bu sezon Menemenspor'da hiç forma şansı bulamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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