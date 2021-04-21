Göztepe'nin genç kalecisi Arda Özçimen, ilk Süper Lig maçında penaltı kurtardı
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Göztepe'nin genç kalecisi Arda Özçimen, ilk Süper Lig maçında penaltı kurtardı

Göztepe'nin genç kalecisi Arda Özçimen, ilk Süper Lig maçında penaltı kurtardı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig'de Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalan Göztepe'nin genç kalecisi Arda Özçimen, ilk Süper Lig maçında penaltı kurtarmayı başardı.

Süper Lig'de Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalan Göztepe'nin genç kalecisi Arda Özçimen, ilk Süper Lig maçında penaltı kurtarmayı başardı.

Fatih Karagümrük karşısında geriye düşmesine rağmen sahadan 1 puanla ayrılan sarı-kırmızılı ekip, 47 puanla 10. sıradaki yerini korudu. Bu sezon 11. beraberliğini alan Göztepe, bu beraberliklerden 7'sini deplasmanda elde etti.

Atınç Nukan'ın sakatlığı, Alpaslan Öztürk'ün de Kovid-19'a yakalanması nedeniyle forma giyemediği Göztepe'de sürekli ilk 11'de oynayan isimlerden kaleci İrfan Can Eğribayat, Soner Aydoğdu ve Halil Akbunar dünkü karşılaşmada yedek soyundu.

Kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yerine forma giyen 19 yaşındaki Arda Özçimen, sarı-kırmızılı formayla ilk Süper Lig maçına çıktı. Çeşitli yaş kategorilerinde milli takımda mücadele eden ve 2013'ten beri Göztepe'nin altyapısında bulunan genç kaleci ilk müsabakasında Alassane Ndao'nun penaltı vuruşunu kurtarmayı başardı.

Arda Özçimen'in babası Yüksel Özçimen halen Ankara Demirspor'da kaleci antrenörü olarak görev yapıyor. Yüksel Özçimen futbolculuğu döneminde 1993-1994 sezonunda Göztepe'de forma giymişti.

Arda Özçimen'in ağabeyi Doğukan Özçimen de Misli.com 3. Lig 2. Grup ekibi Belediye Kütahyaspor'da kaleci olarak mücadele ediyor.

Ligde hafta sonu oynanacak 37. haftayı maç yapmadan geçecek Göztepe, 28 Nisan Çarşamba günü Trabzonspor'u konuk edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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