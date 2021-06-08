Göztepe'nin eski başkanlarından Yüksel Kazmirci vefat etti
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Göztepe'nin eski başkanlarından Yüksel Kazmirci vefat etti

Göztepe'nin eski başkanlarından Yüksel Kazmirci vefat etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Göztepe Spor Kulübü eski başkanlarından Yüksel Kazmirci, 91 yaşında hayatın kaybetti.

Göztepe Spor Kulübü eski başkanlarından Yüksel Kazmirci, 91 yaşında hayatın kaybetti.

Göztepe Spor Kulübü eski başkanlarından ve İzmir'in bir dönem en ünlü sinemalarından Yıldız Sineması'nın eski sahibi Yüksel Kazmirci hayatını kaybetti. 91 yaşındaki Kazmirci'nin yaşlılığa bağlı sebepler nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kazmirci'nin vefatı üzerine Göztepe Spor Kulübü de baş sağlığı mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüp, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Eski başkanlarımızdan Yüksel Kazmirci'nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyoruz." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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