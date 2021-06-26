Göztepe'nin efsane oyuncularından Öznur hayatını kaybetti

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'nin efsane kadrosunda yer alan futbolcularından Ertan Öznur hayatını kaybetti.

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'nin efsane kadrosunda yer alan futbolcularından Ertan Öznur hayatını kaybetti.

Çeşme'deki evinde kalp krizi geçirdiği öğrenilen 76 yaşındaki Öznur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sarı-kırmızılılarda uzun yıllar futbol oynayan Ertan Öznur, İzmir ekibinin İspanyol devi Atletico Madrid'e karşı 3-0 galip geldiği kadronun da değişmez oyuncuları arasındaydı. Ertan Öznur'un cenazesi 28 Haziran Pazartesi günü defnedilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı