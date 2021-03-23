Göztepe'nin bitirim ikilisi
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Göztepe'nin bitirim ikilisi

23.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:52
Göztepe'nin bitirim ikilisi

SPOR Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor yenilgisiyle milli araya 39 puanla 10'uncu sırada giren Göztepe'de bu sezon skor yükünü Cherif Ndiaye ve Halil Akbunar çekti.

SPOR Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor yenilgisiyle milli araya 39 puanla 10'uncu sırada giren Göztepe'de bu sezon skor yükünü Cherif Ndiaye ve Halil Akbunar çekti. Sarı-kırmızılı ekibin attığı 43 golün 17'si bu ikiliden geldi. Göz-Göz'ün sezon başında Hırvatistan ekiplerinden Gorica'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ndiaye, 9 golle kalitesini kanıtladı. Göztepe'nin sezon sonunda 25 yaşındaki Senegalli oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini de alması bekleniyor. Ndiaye'nin bonservisinin 1 milyon Euro olduğu öğrenildi.

Göz-Göz'de altyapıdan çıkıp 2012'den beri 9 yıldır 3 farklı ligde sarı-kırmızılı formayı giyen Halil de bu sezon kariyerinin en iyi performansına imza attı. Attığı 8 golün yanı sıra asistleriyle de yıldızlaşan Halil, performansının ödülünü 27 yaşında kariyerinde ilk kez A Milli Takım'a seçilerek aldı. Yıldız futbolcu ay-yıldızlı ekibimizin kadrosunda yer alıyor. Göztepe'de Zulj ve Soner de bu sezon 4'er golle oynarken devre arasında büyük umutlarla yuvaya dönen Jahovic henüz ağları sarsamadı. Ideye ise ligde yalnız 1 gol atabildi. 


Göztepe'nin bitirim ikilisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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