Göztepe’nin Antalya kampı başladı

09.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:19

Göztepe, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'daki ilk antrenmanını yaptı. Sarı-kırmızılı takımda Alpaslan Öztürk takımdan ayrı çalıştı. Tedavisi süren ve Antalya'ya getirilmeyen Poko'nun ise daha sonra kampa katılacağı belirtildi.