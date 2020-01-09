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Göztepe’nin Antalya kampı başladı

Göztepe, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya’daki ilk antrenmanını yaptı. Sarı-kırmızılı takımda Alpaslan Öztürk takımdan ayrı çalıştı. Tedavisi süren ve Antalya’ya getirilmeyen Poko’nun ise daha sonra kampa katılacağı belirtildi.

09.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:19

Göztepe, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında 'daki ilk antrenmanını yaptı. Sarı-kırmızılı takımda takımdan ayrı çalıştı. Tedavisi süren ve Antalya'ya getirilmeyen Poko'nun ise daha sonra kampa katılacağı belirtildi.

Kaynak: Dugout

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