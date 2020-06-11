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Göztepe'nin 95. yıl meşalesini sağlık çalışanları yakacak

Göztepe, geleneksel hale gelen meşaleli 14 Haziran kutlamalarını bu yıl korona virüs salgınından dolayı temsili olarak Gürsel Aksel Stadyumu'nda kutlayacak.

Göztepe'nin 95. yıl meşalesini sağlık çalışanları yakacak
11.06.2020 18:03 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:14

Göztepe, geleneksel hale gelen meşaleli 14 Haziran kutlamalarını bu yıl korona virüs salgınından dolayı temsili olarak Gürsel Aksel Stadyumu'nda kutlayacak. Sağlık çalışanlarının meşale yakacağı kutlamalar sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya kanalından canlı olarak yayınlayacak.

Göztepe Spor Kulübü, 95. yılını kutlamaya hazırlanıyor. 14 Haziran 1925 tarihinde kurulan Göztepe, son yıllarda geleneksel hale gelen ve tüm İzmir'i aydınlatan meşaleli kutlamalarını bu yıl korona virüs salgını sebebiyle sembolik olarak gerçekleştirecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda yapılacak olan yıl dönümü kutlamasında saatle 22.00'yi gösterdiğinde ilk meşaleyi Göztepeli sağlık çalışanları yakacak. Bu meşaleler aynı zamanda tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için de yakılacak. Saat 21.30 ile 22.10 arasında gerçekleştirecek olan kutlamalar kulübün sosyal medya kanalında canlı olarak takip edilecek.

Taraftarlara toplanmama çağrısı

Göztepe Kulübü ayrıca, taraftarlarına bir çağrı yaparak kutlamalar esnasında salgın sebebiyle stadyum etrafında toplamama çağrısı yaptı. Kulüp yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Covid-19 salgınının etkilerinin devam ettiği ve tedbirlere uyma konusundaki dikkatimizi ilk günkü gibi sürdürmemiz gereken bu günlerde taraftarlarımızın Gürsel Aksel Stadyumu çevresinde toplanmamasını rica ediyor, anlayışları için teşekkür ediyoruz." - İZMİR

Kaynak: İHA

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