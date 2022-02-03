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Göztepe'nin 4 yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Göztepe'nin 4 yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

Göztepe'nin yeni transferleri Franco Di Santo, François Moubandje, Oussama Tannane ve Kenan Piric, Medicana International İzmir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Göztepe'nin yeni transferleri Franco Di Santo, François Moubandje, Oussama Tannane ve Kenan Piric, Medicana International İzmir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Futbolcuların sağlık durumlarında herhangi bir soruna rastlanmadı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, devre arası transfer döneminde kadrosuna Arjantinli golcü Franco Di Santo, İsviçreli sol bek François Moubandje, Faslı orta saha oyuncusu Oussama Tannane ve Boşnak kaleci Kenan Piric'i katmıştı. Sarı-kırmızılılarda yeni transferler, mili aranın ardından başlayacak maçlar öncesinde Medicana International İzmir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, göz, kulak-burun-boğaz ve diğer branşlarda muayeneleri ve EKO, efor, solunum ve fonksiyon testleri gerçekleştirilen oyuncuların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - İZMİR

Göztepe'nin 4 yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

Göztepe'nin 4 yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

Göztepe'nin 4 yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Göztepe, İzmir, Spor, Haber

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