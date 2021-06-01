Göztepe Ndiaye'yi bırakmadı
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Göztepe Ndiaye'yi bırakmadı

Göztepe Ndiaye'yi bırakmadı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de geçen sezon sergilediği başarılı performasla dikkatleri üzerine çeken Cherif Ndiaye, sarı-kırmızılı kulüple yeniden anlaştı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de geçen sezon sergilediği başarılı performasla dikkatleri üzerine çeken Cherif Ndiaye, sarı-kırmızılı kulüple yeniden anlaştı.

İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon kulübümüzde kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesinde satın alma opsiyonu maddesi bulunan Cherif Ndiaye ile opsiyonunu kullanarak 3 yıllık sözleşme imzaladık. Şanlı formamız ile nice başarılar Cherif" ifadelerine yer verildi. Geçen sezon Hırvatistan'ın HNK Gorica kulübünden kiralanan Senegalli santrfor, Süper Lig'de sarı kırmızılı formayla 39 maça çıkıp, 10 kez rakip fileleri sarstı. Ndiaye, kupada da 2 gol kaydetti.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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