Göztepe mutlu döndü

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa galibiyetlerinin ardından Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Göztepe 1 puanı kazanç olarak gördü. Oynadığı son 4 karşılaşmada hanesine toplamda 10 puan yazdıran sarı-kırmızılılar puan tablosunda oldukça rahatladı. Alt sıralarla bağını koparan Göztepe, geleceğe umutla bakarken, teknik ekip de oynanan futbola geçer not verdi. Teknik direktör Ünal Karaman, Alanya deplasmanından alınan 1 puanın önemli ve anlamlı olduğunu söyledi. "Bu 1 puanın kıymetini bileceğiz" diyen deneyimli teknik adam, "Teknik verileri üst seviyede, güçlü bir rakiple oynadık. Biz futbolun doğrularını yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Oyuncuların teknik detaylara dikkat ederek mücadele ettiğini belirten Karaman, "Takımımı tebrik ediyorum. İnanıyorum ki önümüzdeki maçlarda, geride bıraktığımız haftaların moraliyle mücadele edeceğiz. Daha iyi oyun oynayarak, daha iyi sonuçlar alacağımız müsabakalar olacak" dedi. Pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek Göztepe karşılaşmanın hazırlıklarına da ara vermeden başladı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren kanat oyuncusu Zlatko Tripic'in tedavisinin sürdüğü, Norveçli oyuncunun bu hafta da görev alamayacağı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ