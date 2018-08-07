Göztepe, Muhammed Enes Durmuş'u Gazişehir Gaziantep'e Kiraladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, genç oyuncusu Muhammed Enes Durmuş'u Spor Toto 1. Lig temsilcisi Gazişehir Gaziantep'e kiraladı.

Göztepe, Muhammed Enes Durmuş'u Gazişehir Gaziantep'e Kiraladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, genç oyuncusu Muhammed Enes Durmuş'u Spor Toto 1. Lig temsilcisi Gazişehir Gaziantep'e kiraladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Muhammed Enes Durmuş'un sezon sonuna kadar Gazişehir Gaziantep'e kiralandığı bildirildi.

Geçen sezon başında Beşiktaş'tan transfer edilen 21 yaşındaki Muhammed Enes Durmuş, ligde 5, Türkiye Kupası'nda 1 maçta forma giydi.

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