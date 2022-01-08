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Göztepe, Moubandje'yi kiraladı

Göztepe, Moubandje'yi kiraladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Göztepe, Dinamo Zagreb'de forma giyen 31 yaşındaki İsviçreli sol bek François Moubandje'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Göztepe, Dinamo Zagreb'de forma giyen 31 yaşındaki İsviçreli sol bek François Moubandje'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, transfer çalışmaları kapsamında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımından İsviçreli sol bek oyuncusu François Moubandje'yi sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

İzmir temsilcisi, transferi sosyal medya hesaplarından duyururken Moubandje'ye "Hoş geldin" diyerek sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

Moubandje, 2020-2021 sezonunda Alanyaspor forması giymişti. - İZMİR

Göztepe, Moubandje'yi kiraladı

Göztepe, Moubandje'yi kiraladı

Göztepe, Moubandje'yi kiraladı

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