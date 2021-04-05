Göztepe moral bulmak için sahada
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Göztepe moral bulmak için sahada

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Göztepe moral bulmak için sahada

Süper Lig'de 3 haftadır galibiyete hasret kalan Göztepe, yarın konuk edeceği Çaykur Rizespor karşısında galibiyet alarak moral bulmayı hedefliyor.

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Süper Lig'de 3 haftadır galibiyete hasret kalan Göztepe, yarın konuk edeceği Çaykur Rizespor karşısında galibiyet alarak moral bulmayı hedefliyor.

Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Yarın saat 16.00'da başlayacak mücadele Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Maç öncesinde Göztepe 40 puanla 10. sırada yer alırken, Çaykur Rizespor 35 puanla 13. sırada bulunuyor.

Ligde 3 haftadır galibiyet alamayan Göztepe, bu maçla beraber kötü serisini bozmak istiyor. Son galibiyetini ligin 29. haftasında konuk ettiği Erzurumspor'a karşı 3-1'lik skorla alan sarı-kırmızılı takım, bu maçtan sonra Ankaragücü'ne deplasmanda 3-0, Sivasspor'a sahasında 5-3 mağlup oldu. İzmir temsilcisi geçtiğimiz hafta ise Kayserispor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönmüştü.

Çaykur Rizespor ise ligin son 3 haftasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak formda bir şekilde İzmir'e gelecek. Karadeniz temsilcisi, sahasında Hatayspor'u 1-0, deplasmanda Galatasaray'ı 4-3 mağlup ederken, geçtiğimiz hafta ise konuk ettiği Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kalmıştı.

Yarın oynanacak maç öncesinde Göztepe'de sakat veya cezalı oyuncu bulunmazken, Rizespor'da Skoda kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak. - İZMİR

Göztepe moral bulmak için sahada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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