Göztepe moral buldu

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Göztepe, 3 maç aranın ardından galip gelerek moral buldu.

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Göztepe, 3 maç aranın ardından galip gelerek moral buldu. Göztepe bu galibiyetle puanını 43'e çıkararak ligdeki konumunu sağlamlaştırdı.

Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Halil Akbunar ve 77. dakikada Cherif Ndiaye kaydetti.

Bu sonuçla Göztepe, 3 maçlık aranın ardından galibiyetle tanıştı. Son olarak ligin 29. haftasında konuk ettiği Erzurumspor'u 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, bu maçtan sonra deplasmanda Ankaragücü'ne 3-0, sahasında Sivasspor'a 5-3 kaybetmiş ve geçtiğimiz hafta deplasmanda Kayserispor'la 1-1 berabere kalmıştı. Çaykur Rizespor karşısında alınan 2-0'lık galibiyet ise kötü sonuçların ardından camiaya moral oldu.

Maçın ardından açıklamalar yapan Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Umarım ki bu galibiyet bize gönül verenleri de mutlu etmiştir. Önümüze daha rahat bir şekilde bakıp, daha rahat bir şekilde düşünüp karar verecek bir ortam içerisinde inşallah bu serüveni devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

32 maç sonunda puanını 43'e çıkaran Göztepe, küme düşme hattındaki takımlarla puan farkını 11'e çıkarırken lig sıralamasında oldukça rahatladı. Göztepe, ligin 34. haftasında Hatayspor'a konuk olacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı