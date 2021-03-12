Göztepe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Göztepe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

12.03.2021 19:31 | Son Güncelleme: 12.03.2021 19:37
Göztepe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Göztepe, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Göztepe, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından taktik çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular idmanı şut çalışmasıyla tamamladı.

Karşılaşma için son çalışmasını yarın yapacak Göztepe, daha sonra hava yoluyla Ankara'ya gidecek.

Öte yandan SMA hastası Ada Dalarslan antrenmandan önce Göztepeli futbolcularla bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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