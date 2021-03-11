Göztepe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Göztepe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

11.03.2021 15:07 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:19
Göztepe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 30. haftada 14 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 30. haftada 14 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti.

Ligde son olarak 8 Mart Pazartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup eden Göztepeli futbolcular, dünkü izinlerinin ardından Adnan Süvari Tesisleri'nde çalıştı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan oyuncular daha sonra taktiksel çalışma gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Hulusi Akar Meral Akşener Ekrem İmamoğlu
Magazin Hülya Avşar Hakan Yılmaz Meghan Markle İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Mustafa Er Ersun Yanal Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Göztepe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 15:23:32. #1.15#
title