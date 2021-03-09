Göztepe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
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Göztepe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

09.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:36
Göztepe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ligde dün ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran sarı-kırmızılı ekip, MKE Ankaragücü maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanda dünkü müsabakada uzun süre forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise pas çalışmasının ardından dar alanda oyun çalışması ile antrenmanı tamamladı.

Yarını izinli geçirecek sarı-kırmızılı oyuncular, hazırlıklarına 11 Mart Perşembe günü devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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