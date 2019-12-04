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Göztepe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 14. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

04.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:20
Göztepe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 14. haftasında 7 Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında dün İstanbul'da Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Göztepe, MKE Ankaragücü maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde yapılan antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, pas çalışmasının ardından hücum ve savunma varyasyonları üzerinde durdu.

Göztepe'de sakatlıkları devam eden Andre Poko ile Yusuf Talum antrenmanda yer almadı.

Kaynak: AA
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