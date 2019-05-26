Göztepe-MKE Ankaragücü maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında MKE Ankaragücü ile ligde kalma yolunda kritik müsabakaya çıkan Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, bir önceki maçın ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

Süper Lig'de son haftaya küme düşme hattının hemen üzerinde, Bursaspor'un 1, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 3 puan önünde giren Göztepe'yi sezonun son karşılaşmasında taraftarları yalnız bırakmadı. Bütün sezon olduğu gibi stadı dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Geride kalan hafta Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yenerek ligde kalmayı garantileyen MKE Ankaragücü'nün taraftarları da müsabakayı kendilerine ayrılan bölümde takip etti.

Göztepe'de değişiklik yok

Süper Lig'e tutunma yolunda önemli bir müsabakaya çıkan Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, geçen haftaki Bursaspor maçının ilk 11'inde değişiklik yapmadı. Sarı-kırmızılı ekipte cezasını tamamlayan Wallace Reis ile sakatlığı geçen Yasin Öztekin yedek soyundu.

MKE Ankaragücü'nde ise teknik direktör Mustafa Kaplan geçen hafta 3-1 kazandıkları Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ilk 11'inde 2 zorunlu değişiklik yaptı. Sarı kart cezalıları Ante Kulusic ile Tyler Boyd'un yerine Alihan Kubalas ve Oscar Scarione ilk 11'de kendilerine şans buldu.

Göztepe'de süre bulamayan ve devre arasında MKE Ankaragücü'ne transfer olan Oscar Scarione eski takımına rakip oldu. Scarione bu sezon 2. kez müsabakaya ilk 11'de başladı.

Kaynak: AA