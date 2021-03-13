Göztepe, MKE Ankaragücü deplasmanında puan arayacak
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Göztepe, MKE Ankaragücü deplasmanında puan arayacak

13.03.2021 09:21 | Son Güncelleme: 13.03.2021 09:30
Göztepe, MKE Ankaragücü deplasmanında puan arayacak

Süper Lig'de son 5 maçta mağlubiyeti bulunmayan Göztepe, art arda iki müsabakasını kazanan MKE Ankaragücü ile yarın deplasmanda karşılaşacak.

Süper Lig'de son 5 maçta mağlubiyeti bulunmayan Göztepe, art arda iki müsabakasını kazanan MKE Ankaragücü ile yarın deplasmanda karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak MKE Ankaragücü-Göztepe karşılaşmasında hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

Ligde son 5 haftada 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Göztepe, haftaya 39 puanla 9. sırada girdi. Sarı-kırmızılı ekipte eksik oyuncu bulunmuyor. Futbolculuk hayatını MKE Ankaragücü'nde tamamlayan Ünal Karaman, 2008-2009 sezonunda sarı-lacivertli ekipte teknik direktör olarak görev almıştı.

Lige tutunma mücadelesini sürdüren MKE Ankaragücü, son 2 maçını kayıpsız geçtiği ligde 26 puan ve averajla 18. durumda yer alıyor.

MKE Ankaragücü ile daha önce 45 maça çıkan Göztepe, bu müsabakalarda 19 galibiyet, 12 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. MKE Ankaragücü filelerine 62 gol atan İzmir temsilcisi kalesinde 47 gol gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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