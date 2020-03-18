Göztepe-Medipol Başakşehir maçıyla ilgili 47 kişi hakkında işlem başlatıldı
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Başakşehir, İzmir, Güncel

Göztepe-Medipol Başakşehir maçıyla ilgili 47 kişi hakkında işlem başlatıldı

Süper Lig'in 25. haftasında ev sahibi Göztepe'nin Medipol Başakşehir'e 3-0 mağlup olduğu karşılaşmayla ilgili 47 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

18.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:52
Göztepe-Medipol Başakşehir maçıyla ilgili 47 kişi hakkında işlem başlatıldı

Süper Lig'in 25. haftasında ev sahibi Göztepe'nin Medipol Başakşehir'e 3-0 mağlup olduğu karşılaşmayla ilgili 47 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 7 Mart'ta Gürsel Aksel Stadı'nda yapılan maçta, 918 emniyet mensubu ve 675 özel güvenlik görevlisiyle tedbir alındığı belirtildi.

Müsabakayı izlemek üzere Göztepe'nin 16 bin 103, konuk ekip Medipol Başakşehir'in ise 266 seyircisinin stada giriş yaptığı kaydedildi.

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun, "Alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde olduğu açıkça anlaşılan kişi müsabaka, antrenman ve seyir alınına alınmaz" hükmünce 20'si Medipol Başakşehir taraftarı olmak üzere 470 taraftarın stada alınmadığı, müsabaka esnasında ve sonrasında işlenen çeşitli suçlarla ilgili 47 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA

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Manşet

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