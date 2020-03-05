Göztepe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'de 7 Mart Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'de 7 Mart Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas organizasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.
Sakatlıkları bulunan Alpaslan Öztürk ve Atınç Nukan'ın katılmadığı antrenmanda, Kerem Atakan Kesgin hazırlıklarına takımdan ayrı devam etti.
Kaynak: AA