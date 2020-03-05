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Göztepe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'de 7 Mart Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

05.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:32
Göztepe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'de 7 Mart Cumartesi günü Medipol 'i konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas organizasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Sakatlıkları bulunan Alpaslan Öztürk ve Atınç Nukan'ın katılmadığı antrenmanda, Kerem Atakan Kesgin hazırlıklarına takımdan ayrı devam etti.

Kaynak: AA

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