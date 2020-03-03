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Göztepe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de 7 Mart Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Göztepe karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

03.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:58
Göztepe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de 7 Mart Cumartesi günü Medipol 'i konuk edecek Göztepe karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ligde dün konuk olduğu Hes Kablo Kayserispor'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı futbolcular, Medipol Başakşehir maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde yaptı.

Dünkü müsabakada uzun süre forma giyenlerin yenilenme çalışması yaptığı antrenmanda, diğer futbolcular pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.

Kaynak: AA

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