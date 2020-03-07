Göztepe - Medipol Başakşehir maçının ardından

07.03.2020 20:15 | Son Güncelleme: 07.03.2020 20:15

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, deplasmanda 3-0 kazandıkları Göztepe maçı sonrasında haftayı lider olarak bitirmeyi garantiledikleri için mutlu olduklarını söyledi. Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise, bu maçtan ders çıkartacaklarını belirterek, "Önümüzdeki maçlarda yeni bir başlangıç yapıp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.



Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir'in deplasmanda Göztepe'yi 3-0 mağlup ettiği maçın ardından iki takımın teknik adamları basın toplantısında konuştu. Maçı değerlendiren Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, "Çok üzgünüz, kendi seyircimizin önünde 3-0'lık bir mağlubiyet yaşadık. İlk devrede 40. dakikada gelen gole kadar gayet iyi bir görüntü sergilemiştik. Gol anına kadar ortada bir oyundu belki bizim biraz daha üstük gözüken bir futbolumuz vardı. Zaman zaman yaptığımız iyi işler de oldu. Neticesinde bir dönen top sonrasında Başakşehir maalesef 1-0 öne geçti. İkinci devrede yine sahaya istekli çıktık ama ilk devredeki görüntüyü sergileyemedik. Top bizde olsa da istediğimiz net pozisyonlara giremedik. 2-0'dan sonra her şeyi denedik. Burada tabii ki Başakşehir gerçeği de var, gerçekten çok iyi oynadılar. Hem defansı çok iyi yaptılar hem de kaptıkları topları iyi değerlendirdiler. 2-0'dan sonra geriye yaslanıp kaliteli ayaklarıyla skoru daha farklı yöne taşıyabilirlerdi. Bütün riskleri aldığımız dönemde üçüncü golü yedik. Üzüldüğümüz şey seyircimizin önünde ilk mağlubiyetimizi aldık. Yolumuza devam edeceğiz, bu maçtan da dersler çıkartıp iyi yaptığımız işleri ve iyi yapamadığımız işleri daha çok çalışarak hafta içerisinde telafi etmek istiyoruz. Önümüzdeki maçlarda yeni bir başlangıç yapıp yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.



Okan Buruk: "Haftayı lider olarak bitirmek çok sevindirici"



Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, lider olarak başladıkları haftayı lider olarak bitirdiklerini belirterek, "Türkiye'nin en zor deplasmanlarından birinde muhteşem stadyumda muhteşem taraftarın önünde kazanmak bizim için çok değerli. Maçın geneline baktığımızda bölüm bölüm iyi işler yaptık ve disiplinli oynadık. Öne geçtikten sonra nasıl oynayacağımızı çok iyi bildik. İkinci yarıda 2-0'ı yakaladıktan sonra bizim için çok daha güvenli bir maç oldu. Son bölümde 10 kişi kaldıktan sonra bir baskı yedik normal olarak ama maçın sonunda da üçüncü golü atarak çok net bir galibiyet aldık. Hem kendi oyuncularımı hem de Göztepeli oyuncuları kutluyorum. Güzel bir maç seyrettirdiğimize inanıyorum. Haftayı lider olarak bitirmek çok sevindirici" açıklamasında bulundu.



"Kopenhag maçını milli maç havasına çevirmek istiyoruz"



Okan Buruk ayrıca, Kopenhag ile oynayacakları Avrupa Ligi maçı için de konuştu. Buruk, "Bütün futbolseverleri Avrupa Ligi'nde oynayacağımız Kopenhag maçına davet ediyorum. Türkiye'yi temsil ediyoruz ve ülkemiz için oradayız. Ülkemizin geçirdiği bu zor dönemde ülke puanı için ve kendi öz güvenimizin yerine gelmesi için bir tur daha geçmek istiyoruz. Perşembe günü oynayacağımız maçta tribünleri Türk Bayraklarıyla donatarak bir milli maç havasına çevirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA