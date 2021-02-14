Göztepe-Medipol Başakşehir maçından notlar

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Göztepe-Medipol Başakşehir maçında her iki takım da son oynadıkları maçların ilk 11'lerinde değişiklik yaptı.

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Göztepe-Medipol Başakşehir maçında her iki takım da son oynadıkları maçların ilk 11'lerinde değişiklik yaptı.

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, geçen hafta 2-0 yenildikleri Gaziantep maçının ilk 11'inde 4 ismi değiştirdi. Savunmadaki iki oyuncu Marko Mihojevic ile Titi'nin yerine Atınç Nukan ve Alpaslan Öztürk'ü sahaya süren Karaman, Anderson Esiti ile Fousseni Diabate'nin yerine de Peter Zulj ve Adis Jahovic'e şans verdi.

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda uzatma bölümünde Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek adını yarı finale yazdıran Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Aykut Kocaman, o müsabakaya göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.

Kaleci Volkan Babacan, Ponck, Uğur Uçar, Cemali Sertel ve Demba Ba'nın yerine Mert Günok, Leo Duarte, Muhammed Emin Sarıkaya, Hasan Ali Kaldırım ve Enzo Crivelli mücadele etti.

Kocaman, ligdeki Fatih Karagümrük maçına göre 4 farklı ismi sahaya sürdü.

Göztepeli futbolcular ısınmaya kariyerinde sadece Göztepe forması giyen ve A Milli Takım'da yaptığı kurtarışlarla "Moskova Panteri" olarak bilinen Ali Artuner'in 20. ölüm yıl dönümü nedeniyle üzerinde Artuner'in fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle çıktı.

Müsabakadan önce Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kartal 2 harekat bölgesinde şehit olanlar için saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz