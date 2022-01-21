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Göztepe, Medipol Başakşehir maçına hazır

Göztepe, Medipol Başakşehir maçına hazır
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik çalıştı.

Göztepe kafilesi, hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Medipol Başakşehir-Göztepe maçında hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Göztepe, Spor, Haber

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