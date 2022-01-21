Göztepe, Medipol Başakşehir maçına hazır
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik çalıştı.
Göztepe kafilesi, hava yoluyla İstanbul'a gidecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Medipol Başakşehir-Göztepe maçında hakem Arda Kardeşler görev yapacak.