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Göztepe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü lider Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.

04.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:40
Göztepe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü lider Medipol 'i ağırlayacak Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan futbolcular, ikinci bölümde dar alan oyunu oynadı.

Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında sakatlanan Alpaslan Öztürk'ün muayenesinde, sol uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği, tedavisine başlanılan oyuncunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

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